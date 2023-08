Zum 30. Schweriner Drachenbootfestival reisen mehr als 80 Mannschaften unter anderem aus Greifswald, Berlin und sogar aus Danzig an. Geplant sind neben den vielen Rennen auch eine Welcome-Party, ein Open Air und ein Feuerwerk. Einige Straßen sind bereits seit Donnerstag gesperrt.

Der Freitag: Das Spektakel geht los

Am Freitag startet die Veranstaltung ab 19.15 Uhr mit dem Stadtwerke-Pokal erst über die Distanz von 1000 Metern. Danach gibt es zwei Starts über die 200-Meter-Distanz. Um 20.45 Uhr werden auf der großen Bühne am Südufer des Pfaffenteichs die ersten Gewinner geehrt. Anschließend findet an selber Stelle die Welcome-Party statt.

Auf der großen Bühne am Südufer sollen während des gesamten Festivals die Siegerehrungen stattfinden. Nach dem Ende der Welcome-Party mit DJ Jan-Erik Karwart und DJ A. Dee können Feierlustige Freitagnacht zur After-Show-Party ins M8 weiterziehen.

Feuerwerk am Samstag

Am Samstag starten schon um 8.30 Uhr die ersten Rennen auf dem Pfaffenteich. Auf dem Programm stehen unter anderem die Vorlaufserien der Mixed-Boote. Außerdem wird der Meister Cup des Handwerks ausgetragen. Laut einer Mitteilung der Handwerkskammer Schwerin treten unterschiedliche Firmen aus Schwerin und Umgebung wie etwa das Team Hoch- und Tiefbau Gadebusch an. Der Wanderpokal wird dem siegreichen Team gegen 13 Uhr auf der Bühne am Südufer übergeben.

Ein weiteres Highlight am Samstag ist das Rennen über die Lange Strecke von 1000 Metern um 14 Uhr mit anschließender Siegerehrung um 17.15 Uhr. Ab etwa 19 Uhr findet das Große Open Air statt, bei dem der Rostocker DJ Christage auflegt und moderiert. Die Veranstaltung geht bis Mitternacht und wird um 22.45 Uhr für ein Feuerwerk unterbrochen. Danach findet eine After-Show-Party im Zenit statt.

Finalläufe am Sonntag

Am Sonntag finden Finalläufe in unterschiedlichen Kategorien statt – unter anderem die Finalläufe der Business Races um 12.12 Uhr und die Finalläufe der Mixed Championsklasse um 14.18 Uhr. Das Drachenbootfestival endet mit der Großen Siegerehrung um 14.45 Uhr.

Straßensperrungen bereits seit Donnerstag

Für das Drachenbootfestival ist das Südufer des Pfaffenteichs zwischen der Körnerstraße bis zur Arsenalstraße/Ecke Alexandrinenstraße bereits seit Donnerstag, 17. August, 9 Uhr gesperrt. Andauern soll die Sperrung bis Sonntag, 20. August, bis voraussichtlich Mitternacht.

Die Sperrung betrifft auch den Nahverkehr, Taxen und Unternehmen der Stadtrundfahrten. Linienbusse des Nahverkehrs fahren die Haltestelle in der Knaudtstraße auf Höhe der Brücke an. Bewohner mit Parkausweisen für die Parkzonen A, C und D dürfen vom 17. bis 21. August zonenübergreifend parken.

Drachenbootfestival feiert Jubiläum