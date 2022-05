Beim Corona-Schnelltest im Zentrum am Berliner Platz: Patricia Podeyn nimmt eine Probe aus der Nase. FOTO: Christian Koepke Corona in Schwerin Testzentrum am Berliner Platz schließt am 20. Mai Von Christian Koepke | 19.05.2022, 16:20 Uhr

Weil die Nachfrage nach Corona-Tests zurückgegangen ist, schließen die Schweriner Helios-Kliniken das Testzentrum am Berliner Platz. Das Zentrum am Krankenhaus bleibt aber weiter in Betrieb.