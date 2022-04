Zehn Stunden Flug nahm Karen Richards aus Kanada auf sich. Onkologe Dr. Daniel Schmitz konnte durch seine spezielle Diagnostik eine schwere Tumor-Operation verhindern. FOTO: Patrick Hoppe/Helios Schwerin Von Kanada nach Schwerin Helios-Ärzte helfen Karen Richards bei Diagnostik ihres Tumors Von Franca Niendorf | 22.04.2022, 10:56 Uhr

Zehn Stunden Flug nahm Karen Richards aus Kanada auf sich, um einen Tumor an ihrer Bauchspeicheldrüse in Schwerin untersuchen zu lassen. Sie hatte über das Internet von einer Arbeitsgruppe in Deutschland erfahren, die Dr. Daniel Schmitz aus Schwerin betreut.