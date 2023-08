Schweriner Gourmet-Garten 2023 Damaszener-Messer handgemacht: Michael Klimach schmiedet scharfe Unikate Von Martina Schwenk | 30.07.2023, 09:51 Uhr Michael Klimach hat aus seiner Leidenschaft, dem Schmieden, mehr gemacht. Er fertigt Damaszener-Messer an. Auf dem Schweriner Gourmet-Garten hat er seine Arbeit vorgestellt. Foto: Martina Schwenk up-down up-down

Die Leidenschaft von Michael Klimach ist das Schmieden besonderer Messer. Zu Hause ist er in Fockbek, Schleswig-Holstein. Nun zeigt er seine Werke beim Gourmet-Garten in Schwerin. Der SVZ berichtet er, was ihn an der Schmiede verzaubert.