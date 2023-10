Am Montag, 9. Oktober, wurde die Polizei darüber informiert, dass an der Stirnseite eines Containers der Ausstellung „#StolenMemory“ in Schwerin ein 10 mal 10 Zentimeter großes Hakenkreuz angebracht wurde. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, bei der Aufklärung der Tat zu helfen.

Zeugen, die im Bereich der Ausstellung auf dem Alten Garten in Schwerin Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittler von Bedeutung sein könnten, sollen sich unter der Telefonnummer 0385 - 5180 2224 oder -1560, jeder anderen Polizeidienststelle oder bei der Onlinewache unter polizei.mvnet.de melden.

Was ist „#StolenMemory“?

Die Ausstellung „Stolen Memory“ versucht Gegenstände von NS-Opfern ihren Familien oder Angehörigen zurückzugeben. Seit 2016 versucht das Archiv, unterstützt von Freiwilligen, die Gegenstände aus den Konzentrationslagern an die rechtmäßigen Hinterbliebenen zurückzugeben. Die gegenwärtige Ausstellung befindet sich noch bis zum 15. Oktober in Schwerin am Alten Garten.