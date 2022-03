Schweriner Grundschulen mussten in diesem Jahr zahlreiche Erstwünsche ablehnen. Die Anmeldungen überstiegen in einigen Fällen die Kapazitäten. (Symbolbild) FOTO: Jens Büttner/dpa Ärger vor neuem Schuljahr in Schwerin Grundschulen in der Stadt lehnen Dutzende Anmeldungen ab Von Marco Dittmer | 30.03.2022, 18:39 Uhr

Vor Wochen haben Eltern ihre Kinder an Wunschschulen angemeldet. An diesen Einrichtungen in Schwerin war die Nachfrage am größten und darum gab es diesmal für viele Erstwünsche eine Absage.