Laurin Koch muss im Oktober ein Praktikum absolvieren. Der 16-Jährige geht in die zehnte Klasse in Lübstorf bei Schwerin. Auf dem SVZ.Lehrstellentag in der Sport- und Kongresshalle Schwerin hat er neben Stiften, Blöcken, einer Cola und einem Stressball auch einige Kontaktdaten von Ausstellern bekommen. Unter anderem war er am Stand vom Netzwerk für Menschen Schwerin.

Mia Gräning geht in die neunte, Laurin Koch in die zehnte Klasse. Foto: Christian Schneider

Schüler müssen sich selbst organisieren

Dort steht Bastian Begemühl und will junge Menschen für die Pflege gewinnen. Der Recruiter wünscht sich, auf die bisherigen Stunden des Lehrstellentages blickend, noch ein paar mehr Interessenten. Aber: „Dafür, dass es eine Veranstaltung ist, wo sich die Schüler selbst organisieren müssen, ist es schon ganz gut“, so Begemühl.

Zwischen ideenlos und keine Lust auf Bürojob

Gemeinsam mit Laurin Koch ist Mia Gräning unterwegs. Die Neuntklässlerin sagt, dass sie ihre Vorstellung erweitern will, was für sie in Zukunft beruflich möglich ist. „Ich habe noch keine Idee, in welche Richtung es gehen soll“, sagt die 14-Jährige. Koch dagegen hat schon ein etwas klareres Bild vor Augen. „Ich will nicht im Büro sitzen“, so Koch. Er wolle mit Menschen zusammenarbeiten.

Deutlich mehr Besucher als im vergangenen Jahr

Auf Veranstalterseite, dem medienhaus:nord, ist man insbesondere mit der Anzahl der Aussteller zufrieden. „Wir sind ein wenig in die Bredouille geraten, die alle unterzubringen“, berichtet Kathleen Kube, Leiterin vom SVZ-Anzeigenmarketing. Es seien zehn Aussteller mehr gewesen als im letzten Jahr.

Die Aussteller gefragt, äußern auch die sich zufrieden mit dem Lehrstellentag. Vorne vor der Tür der Sport- und Kongresshalle stehen Hanna Riegert und Sven Mischinger-Palme von Edeka Nord. „Er ist der Marktschreier, ich bin die Informationstante“, sagt Riegert und lacht. Die größere Besucherzahl haben auch sie bemerkt.

Lena Möller kommt aus Schwanheide bei Boizenburg. Die 18-Jährige hat in diesem Jahr Abitur gemacht und kann sich sowohl ein Studium als auch eine Ausbildung vorstellen. Foto: Christian Schneider

Auch Studenten vor Ort

Schon durch mit einer Tour durch die Sport- und Kongresshalle sind die Geschwister Soosan und Idriss Sayed. Die beiden sind 25 und 20 Jahre alt und studieren BWL in Wismar. Sie suchen Praktikumsplätze. Obwohl die meisten Aussteller auf dem Lehrstellentag eher Schülerpraktika anbieten, erzählen die beiden, konnten auch sie ein paar Kontaktdaten abgreifen.

Zurück zu Kathleen Kube: Sie ist auch mit der Besucherzahl zufrieden. Um kurz nach halb fünf konnte der Empfang bereits von 910 gezählten Besuchern berichten. Im Jahr zuvor seien es 800 insgesamt gewesen. Und eineinhalb Stunden geht der Lehrstellentag noch.