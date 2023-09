Großeinsatz der Polizei am Dreescher Markt: Beamte haben am Freitag gegen 14 Uhr einen Linienbus des Schweriner Nahverkehrs gestoppt, der aus Stern Buchholz gekommen war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat es im Bus eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, in die Bewohner der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Stern Buchholz verwickelt gewesen sein sollen. Dabei sei auch Pfefferspray eingesetzt worden, berichtete Polizeisprecher Rainer Autzen. Sechs Personen sollen durch das Spray leicht verletzt worden sein.

Laut Autzen kehrte der Bus der Linie 9 mit den Beteiligten am Streit und weiteren Bewohnern des Erstaufnahme nach Stern Buchholz zurück. Dort würden die Ermittlungen der Polizei aktuell noch andauern.

Weitere Informationen folgen.