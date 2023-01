Für ein paar Monate heißt das Hotel in Krebsförden „Hotel Sieben Seen Schwerin“. Hoteldirektor Oliver Bauch berichtet von den anstehenden Renovierungen. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Hotel Sieben Seen Krebsförden Große Renovierung: Hotelkette Marriott zieht 2023 in Schwerin ein Von Martina Schwenk | 04.01.2023, 15:50 Uhr

Seit Dezember 2022 hat das Hotel einen neuen Besitzer. Nun stehen zahlreiche Neuerungen an. Ab Herbst wird der Name Courtyard by Marriott über dem Eingang stehen.