Ob Grippe, RS-Virus oder eine Erkältung: Schwerins Schulen sind massiv von Krankheitsausfällen betroffen. Dabei trifft es Schüler wie auch Lehrer. Annett König, Schulleiterin der Heinrich-Heine-Grundschule, sagt sogar: „So viele Kinder wie heute fehlten noch nie.“

Teilweise mussten Klassen zusammengelegt werden, damit der Unterricht aufrechterhalten werden konnte. Und: Der lang vorbereitete Schul-Weihnachtsmarkt wurde kurzfristig abgesagt. „Wir versuchen jetzt es unseren Kindern auf andere Weise schön zu machen“, so König.

Schulleiterin der Friedensschule: „Diese Woche ist es extrem.“

So wie an der Heinrich-Heine-Schule geht es auch an anderen Schweriner Schulen zu. An der Grundschule Campus-am-Turm wird seit Montag nach einem Notfallplan unterrichtet. Sport, Musik, Sachkunde, Werken – alle Unterrichtsfächer außer Deutsch und Mathe fallen aktuell aus. „Im Unterricht wird nichts Neues mehr gelernt, nur wiederholt. Das haben wir den Eltern der kranken Kinder versprochen“, sagt Schulleiterin Doreen Molder.

In der Innenstadt an der Friedensstraße ein ähnliches Bild: „Diese Woche ist es extrem“, sagt Annett Groß. „Seit Montag melden sich immer mehr Schüler und Lehrer krank.“ Dann klingelt noch vor der ersten Stunde das Telefon, der Anrufbeantworter ist voll mit Meldungen von Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen. Und: Auch an der Friedensschule sei die Zahl der Krankheitsausfälle nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

Und die Erkältungswelle trifft auch die weiterführenden Schulen, wenn auch nicht so heftig. „Wir haben noch Hoffnung, dass unsere Weihnachtskonzerte ab Donnerstag in der Paulskirche stattfinden“, sagt Gabriele Gründler, Schulleiterin des Goethegymnasiums. Weil mehrere Lehrer gleichzeitig ausgefallen sind, kommt es an dem Gymnasium aktuell zu Unterrichtsausfällen.

Was alle befragten Schulen ebenso eint: Corona-Erkrankungen treten nur vereinzelt auf. So auch in der Kinderarztpraxis von Christian Güttel. Das Wartezimmer des Schweriner Kinderarztes ist seit etwa zwei Wochen voll. Bis zu 200 junge Patienten begrüßt er am Montag. „Etwa drei Viertel mehr als an einem gewöhnlichen Montag“, so Güttel.

So viele Patienten waren zuvor nie in seiner Praxis, auch nicht zur Erkältungssaison. Der Kinderarzt vermutet, wie viele seiner Kollegen, dass die hohe Zahl der Kranken eine Folge der Coronamaßnahmen sind. „Ein Kind macht etwa 20 Infekte im Jahr durch“, erklärt Güttler.

Es werden kaum schwere Verläufe verzeichnet

Sind es mal weniger, steige die Zahl der Erkrankungen anschließend. Güttler beruhigt: „Wir verzeichnen kaum schwere Verläufe.“ Eine schlechte Nachricht hat er aber auch: Am vorläufigen Höhepunkt der Erkältungswelle werden in Apotheken Medikamente knapp. „Wir sind froh, dass die Apotheke mit Rezepturen Medikamente selber herstellen.“

Eine weitere schlechte Nachricht: Wenn ein Kind wieder gesund ist, heißt das nicht, dass es damit in diesem Winter durch ist. „Es kann gut sein, dass die nächste Erkältung folgt“, sagt Kinderarzt Christian Güttel.

Das beschreibt auch Schulleiterin Annett König von der Heinrich-Heine-Schule. Sie kämpft schon das ganze Jahr mit Krankheitsausfällen. „Die Kinder werden immer wieder krank. Erst ist es Magen-Darm, dann sind sie eine Woche da, dann kommt eine neue Krankheit“, berichtet König. „Es gab in diesem Schuljahr erst einen Tag, an dem alle Schüler und Lehrer da waren.“