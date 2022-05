Politik in Schwerin Was bedeutet mir Würde? Von Bert Schüttpelz | 04.05.2022, 15:03 Uhr

In Vorbereitung auf den Tag des Grundgesetzes schiebt das Aktionsbündnis für ein friedliches und weltoffenes Schwerin ein Graffiti-Projekt an. Junge Leute sollen bildlich darstellen, was ihnen die Würde bedeutet, wie sie Freiheit und Demokratie sehen.