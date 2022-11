Die Graf-Schack-Allee wird gesperrt. Symbolfoto: Ralf Hirschberger/dpa up-down up-down Verkehr in Schwerin Graf-Schack-Allee wird ab heute 16 Uhr voll gesperrt Von Christian Koepke | 04.11.2022, 12:20 Uhr

Um einen Schaden an einer kaputten Abwasserdruckleitung zu beheben, wird die Graf-Schack-Allee in Schwerin vom 4. November, 16 Uhr, an für voraussichtlich mehrere Tage gesperrt.