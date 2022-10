Polizei und Feuerwehr eilten am Mittwochmorgen zu einem Einsatz in die Andrej-Sacherow-Straße. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Feuerwehreinsatz in Schwerin Geschirrspüler setzt Küche in Brand – Wohnung unbewohnbar Von Marco Dittmer | 05.10.2022, 11:39 Uhr

Eine Mieterin verließ am Morgen ihre Wohnung auf dem Großen Dreesch in Schwerin. Zuvor schaltete sie noch den Geschirrspüler an.