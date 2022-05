Stasi-Unterlagen-Archiv FOTO: Aline Farbacher Vortrag im Stasi-Unterlagen-Archiv Leezen Geschichte entschlüsseln: Alte Schriften in den Stasi-Akten Von Frank Liebetanz | 11.05.2022, 09:34 Uhr

Archivar Haiko Hoffmann entschlüsselt am 14. Mai in Leezen Quellen in deutscher Kurrentschrift.