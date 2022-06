Die Arbeiten in der Sebastian-Bach-Straße beginnen am 27. Juni. FOTO: Jan Woitas/dpa (Symbolbild) Bauarbeiten in Schwerin Gehweg-Reparatur in der Sebastian-Bach-Straße sorgt für Einschränkungen Von Franca Niendorf | 15.06.2022, 08:34 Uhr

Am 27. Juni beginnen die Arbeiten in der Schweriner Weststadt. Die SDS wollen die Einschränkungen für Autofahrer und Anwohner so gering wie möglich halten.