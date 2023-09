Gehwegarbeiten in Schwerin: Vom 18. September bis voraussichtlich zum 20. Oktober 2023 soll der Gehweg in der Burgseestraße repariert werden. In diesem Zusammenhang werden auch Elektrokabel an der Ecke der Burgseestraße und Jägerweg verlegt, teilte der städtische Eigenbetrieb Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin (SDS) mit.

Die Burgseestraße wird für Fahrzeuge vollständig gesperrt. Der Jägerweg wird bis zur Hausnummer 4 zur Sackgasse. Einige Grundstücke werden nur eingeschränkt erreichbar sein. Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, soll die Verkehrsführung außerdem dem Bedarf angepasst werden, erklärt der SDS. Die Zufahrt für Rettungsdienste wird weiterhin ermöglicht.

In diesem Bereich wird es bis Mitte Oktober zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Für Fußgänger wird in der Burgseestraße ein provisorischer Gehweg eingerichtet. Der SDS bittet jedoch um erhöhte Aufmerksamkeit.