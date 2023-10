Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 16.30 Uhr die Israel-Flagge heruntergerissen, die vor dem Innenministerium in der Alexandrinenstraße in Schwerin gehisst war. Ein Zeuge habe einen Jugendlichen bei der Tat beobachtet, so die Polizei. Beamte hätten daraufhin die Umgebung nach dem Tatverdächtigen abgesucht – ohne Ergebnis. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Polizisten würden bei Streifen nun ein besonderes Augenmerk auf gehisste israelische Flaggen in der Stadt haben, hieß es.

In der Schweriner Synagoge hat am Mittwochnachmittag eine Andacht stattgefunden. Schweriner bekundeten dabei ihre Solidarität mit Israel nach dem großangelegten Terrorangriff der islamistischen Hamas mit hunderten Toten.