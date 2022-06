Familienfoto vor der Gedenktafel für die Mutter und Schwester: Erika Lalla, Franziska Töpper, Hans-Peter Sass, Katrin Sass und Ursula Heiden (v.l.) FOTO: Christian Koepke Ehrung in Schwerin Gedenktafel erinnert an Schauspielerin Marga Heiden Von Christian Koepke | 11.06.2022, 14:23 Uhr

Eine Gedenktafel an ihrem früheren Wohnhaus in der Dr. Hans-Wolf-Straße 77 erinnert jetzt an die Schauspielerin Marga Heiden.