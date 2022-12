Symbolbild Foto: Frauke Schlüter-Hürdler up-down up-down Diakonie Westmecklenburg-Schwerin Gedenkfeier für verstorbene Kinder, Geschwister und Enkel Von Frank Liebetanz | 01.12.2022, 11:23 Uhr

Am Abend des zweiten Sonntags im Dezember stellen Menschen brennende Kerzen in Fenster, um gestorbenen Kindern und Geschwistern zu gedenken. In Schwerin gibt es außerdem einen Gedenkgottesdienst im Dom.