Bundesweite Aktion Schweriner Moschee öffnete ihre Türen für alle Interessierten Von Christian Koepke | 03.10.2023, 16:00 Uhr Besuch in der Moschee: Vize-Oberbürgermeisterin Martina Trauth (M.) im Gespräch mit Abdulrahman Hanafi (2.v.r.) und Abderrahman Khorchani (r.) vom Vorstand des Islamischen Bundes Foto: Christian Koepke

Am bundesweiten Tag der offenen Moschee beteiligte sich auch der Islamische Bund in Schwerin und lud in die Moschee in der Von-Stauffenberg-Straße auf dem Dreesch ein.