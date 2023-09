Die Zahl der Erwerbslosen in Westmecklenburg ist im September zurückgegangen. Nach Angaben der Schweriner Arbeitsagentur sind in diesem Monat 16.879 Menschen in der Region arbeitslos gemeldet, 474 weniger als im August, aber 736 mehr als vor einem Jahr. Arbeitsagentur-Leiter Guntram Sydow sprach am Freitag von einem „soliden Herbst“. Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit sei rückläufig. Durch globale Herausforderungen, steigende Zinsen und die Inflation bleibe die wirtschaftliche Lage in Deutschland aber heikel, so Sydow.

Bei 6,9 Prozent liegt aktuell die Arbeitslosenquote im Westen Mecklenburgs. Damit ist sie um 0,5 Prozentpunkte besser als in MV insgesamt. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim beträgt die Quote 5,8 Prozent, im Kreis Nordwestmecklenburg 6,6 Prozent und in Schwerin 9,8 Prozent. In der Landeshauptstadt sind 4858 Frauen und Männer als erwerbslos registriert, 73 weniger als im August, aber 503 mehr als im September 2022. Das Instrument der Kurzarbeit spielt laut Arbeitsagentur gegenwärtig kaum eine Rolle.

1629 Jugendliche unter 25 Jahren ohne Job

Stichwort Jugendarbeitslosigkeit: 1629 Jugendliche unter 25 Jahren in der Region sind derzeit ohne Job, 157 weniger als vor einem Monat. „Der September ist klassisch der Monat, in dem die Jugendarbeitslosigkeit zurückgeht“, erklärte Sydow. Die saisonal übliche Einstellungspraxis sei unter anderem denjenigen zu Gute gekommen, die nach ihrer Ausbildung nicht übernommen und daher kurzfristig arbeitslos geworden seien. „Diese jungen Fachkräfte sind nun wieder in Arbeit. Gleichzeitig hat auch der Ausbildungsbeginn im September zu einem Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit beigetragen“, so der Agentur-Chef.

Insgesamt sei auf dem Arbeitsmarkt weiterhin eine Zurückhaltung der Unternehmen zu beobachten, berichtete Sydow. „Deutlich wird dies beispielweise bei den Stellenangeboten, die bei uns registriert wurden.“ Im September wurden dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service Westmecklenburg 725 freie Stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt gemeldet. Seit Jahresbeginn waren es insgesamt 8219 Arbeitsplätze, 928 weniger als ein Jahr zuvor. Aktuell sind 5301 freie Arbeitsstellen im Bestand, 1272 weniger als im September 2022. Fachkräfte werden unter anderem vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen, in der öffentlichen Verwaltung, im verarbeitenden Gewerbe und im Handel gesucht.