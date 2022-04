Zum Frühlingserwachen in Schwerin steuert das Freilichtmuseum in Mueß seinen traditionellen Pflanzenmarkt bei. FOTO: Fred-Ingo Pahl Einkaufen in Schwerin Frühlingserwachen bringt Schwung in Handel und Gastronomie Von Bert Schüttpelz | 22.04.2022, 17:52 Uhr

Mit dem Frühjahrserwachen am 23. April startet die Landeshauptstadt in die Tourismus-Saison. Das Programm reicht von Musik über Lesungen und Kleinkunst in der Altstadt bis zu Pflanzenmärkten in den Schweriner Höfen.