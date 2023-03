Fridays for Future ruft auch in Schwerin zum Klimastreik auf. Foto: Juana Zimmermann up-down up-down Globaler Klimastreik „Morgen ist es zu spät“ – Fridays for Future demonstriert in Schwerin Von Juana Zimmermann | 02.03.2023, 09:12 Uhr

Am 3. März ruft Fridays for Future weltweit zum Klimastreik auf. In Schwerin wird es eine Demonstration durch die Innenstadt geben. Die Klimaktivisten haben konkrete Forderungen, auch an die Schweriner Politik.