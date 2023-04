Schauten sich die Ausstellung zur Fischerei an: Jana und Isabelle Jeschke (v.l.). Foto: Christian Koepke up-down up-down Schwerin Freilichtmuseum Mueß startet mit Foto-Ausstellung in die neue Saison Von Christian Koepke | 09.04.2023, 18:52 Uhr

Saisoneröffnung im Freilichtmuseum Mueß am Osterwochenende: In der Foto-Ausstellung „Zeitenwende – Fischerei an Schlei und Schweriner See“ ist der Fokus nun stärker auf die Fischer in Mueß gerichtet.