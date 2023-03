London ist für sein regnerisches Wetter bekannt. Ganz im Trockenen können Schweriner beim kulinarischen Filmtrip am Mittwoch virtuell nach England reisen. Symbolfoto: James Manning up-down up-down Frauentag in Schwerin Kinoerlebnis mit englischer Küche Von Peter Kuhlmann | 06.03.2023, 14:28 Uhr

Ein kulinarischer Filmtrip im Bernhard-Schräder-Haus führt am Mittwoch nach England. Tickets sind in der Tourist-Information am Markt zu erwerben.