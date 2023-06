Sie gehört zu den markantesten Bauwerken im Schlossgarten: die Knüppeldammbrücke am Südzipfel der Schlossbucht. Ihren Namen hat sie möglicherweise aus ihrer Entstehungszeit. Denn die Abkürzung zwischen Schlossdrehbrücke und Franzosenweg verläuft sehr nahe am sumpfigen Seeufer, so dass der Weg früher sicher mit Hölzern stabilisiert wurde, eben ein klassischer Knüppeldamm war. Vielleicht aber hat der Name seinen Ursprung einfach im Aussehen der Brücke. Schon seit mehr als 100 Jahren wurden als Geländer unbearbeitete dicke Äste verwendet.

Nach erheblichen Schäden am Tragwerk hat das Land die Brück neu bauen lassen. Jetzt ist sie im Schlossgarten wieder frei zugänglich – und hat das Zeug dazu, bei den Lieblingsfotomotiven der Schwerin-Besucher ganz oben zu landen.

Sehenswürdigkeiten verschiedener Orte als Fotomotive

Und eben solche und viele weitere Fotomotive aus Westmecklenburg sucht die SVZ, um einen Fotokalender 2024 zu fertigen. Mitmachen können alle unsere Leser. „Unsere Leser können ihre eigenen Fotos aus den verschiedenen Regionen und Orten einreichen, die wir dann für den Kalender verwenden werden. Besonderes Augenmerk legen wir auf Sehenswürdigkeiten verschiedener Orte“, sagt Simona Augustat, Produkt- und Projektmanagerin Neue Geschäftsfelder unserer Mediengruppe. „Leser, deren Fotos wir am Ende für die Kalender auswählen, erhalten ein Gratisexemplar als Dankeschön.“ Und natürlich werde der Fotograf als Bildautor auf dem Kalenderblatt genannt.

Auch interessant: SVZ-Leser gestalten historischen Kalender

Der Einsendeschluss für die Bilder ist am Samstag, 24. Juni. Die Einsendungen können per E-Mail an fotokalender@medienhausnord.de geschickt werden. In der E-Mail sollte auch vermerkt sein, wer das Foto an welchem Ort gemacht hat.

Weiterlesen: Fotos unserer Leser für Kalender aus Schwerin und Umgebung gesucht