Fischer Andreas Kühl bei der Arbeit auf dem Wasser: Fotograf Volker Janke begleitete ihn. Foto: Volker Janke Ausstellung in Schwerin Fotografen aus MV zeigen, was Nachbarschaft für sie bedeutet Von Maren Ramünke-Hoefer | 18.11.2022, 16:46 Uhr

Neun Bildkünstler vom Verein MV Foto schauten nach nebenan und hielten ihre Beobachtungen fest. In Schwerin, in Deutschland und Marokko. Ihre Werke sind jetzt in einer neuen Ausstellung in Schwerin zu sehen.