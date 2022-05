Sie sind schick und ökologisch: bepflanzte Dächer. FOTO: picture alliance / dpa-tmn (Symbolbild) Schick, ökologisch, wärmedämmend Forum in Schwerin über Vorteile von grünen Dächern Von Franca Niendorf | 31.05.2022, 09:05 Uhr

Bepflanzte Dächer sind nicht nur ein Hingucker. Sie bieten auch Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Was beim Anlegen zu beachten ist, erfahren Bauherren in einem Forum in Schwerin.