Das ehemalige Firmengelände in der Baustraße, das das Land schon jetzt für die Unterbringung von Flüchtlingen nutzt Foto: Christian Koepke up-down up-down Mehr Transparenz zugesagt Flüchtlingsunterkunft in Görries: Stadt und Land informierten Ortsbeirat Von Christian Koepke | 16.03.2023, 18:46 Uhr

Das Land zeigt sich weiterhin interessiert an einer Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge in Görries, die Stadt bleibt aber bei ihrer Ablehnung des Bauantrags. In der Sitzung des Ortsbeirates wurden die beiden Positionen jetzt noch einmal deutlich.