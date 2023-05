Das ehemalige Firmengelände in der Baustraße in Schwerin, das das Land gerne weiter für die Unterbringung von Flüchtlingen nutzen würde. Foto: Christian Koepke up-down up-down Flüchtlingsheim in Schwerin Streit zwischen Stadt und Land um Baustraße geht in neue Runde Von Christian Koepke | 03.05.2023, 17:33 Uhr

In nicht-öffentlicher Sitzung wird sich der Bauausschuss der Schweriner Stadtvertretung am Donnerstag noch einmal mit den Plänen des Landes für eine Flüchtlingsunterkunft in der Baustraße in Görries befassen. Dabei schien das Thema schon vom Tisch.