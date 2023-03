Am Soli-Stand für Erdbebenopfer beteiligten sich zahlreiche Menschen und Vereine aus Neu Zippendorf und dem Mueßer Holz. Foto: Paul Lukas Primke up-down up-down Schwerin Flohmarkt auf dem Berliner Platz sammelt Spenden für Erdbebenopfer Von Paul Lukas Primke | 26.03.2023, 15:19 Uhr

Auf dem Flohmarkt präsentierte sich der Dreesch in all seiner multikulturellen Vielfalt. Ein Teil der Einnahmen geht an Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.