Die Schweriner Traditionsfleischerei kehrt mit dem Lange-Grill zurück an den Marienplatz. FOTO: Marco Dittmer Marienplatzgalerie Schwerin Fleischerei Lange kehrt zurück, Woolworth kommt Von Marco Dittmer | 09.05.2022, 17:04 Uhr | Update vor 55 Min.

In der Marienplatzgalerie wechseln die Geschäfte. Die Fleischerei Lange eröffnet einen Grill. Der Einrichter Depot startet seinen finalen Ausverkauf und ein bekanntes Warenhaus kündigt eine Filiale in Schwerin an.