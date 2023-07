Manch einer springt lieber ohne Badebekleidung in die kühlen Fluten. Doch nicht überall ist das auch erlaubt. Symbolfoto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down FKK-Badestellen Nacktbaden in Schwerin: Ist das erlaubt? Von Martina Schwenk | 18.07.2023, 18:11 Uhr

Viele gehen im Sommer gerne draußen in den Seen baden – manch einer auch gerne ohne Klamotten. Das sorgt in Schwerin bei Badegästen für Diskussionen.