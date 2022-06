Fischer Andreas Kühl repariert regelmäßig sein Fanggeschirr. FOTO: Volker Janke Ausstellung „Zeitenwende“ Ein Beruf im Umbruch: Freilichtmuseum zeigt Schweriner Fischer Von Franca Niendorf | 16.06.2022, 10:41 Uhr

Die neue Ausstellung „Zeitenwende: Die Fischer an Schlei und Schweriner See“ in Mueß widmet sich einem bedrohten Berufsstand - auch in Schwerin.