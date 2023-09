Musikklub Schwerin Finale der Schweriner Marktplatz-Konzerte: Was danach kommt Von Marco Dittmer | 26.09.2023, 18:15 Uhr Am Dienstag ist das vorerst letzte Konzert des Musikklubs auf dem Markt in Schwerin geplant. Foto: Marco Dittmer up-down up-down

Fast jeden Dienstag strömten Hunderte Menschen am Abend in die Schweriner Innenstadt zu den Konzerten am Markt. Versinkt die Innenstadt nun wieder in eine Art Dornröschenschlaf?