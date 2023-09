Zum Finale erwartet er wieder ein volles Haus, wobei es in dem Fall wohl eher ein voller Platz sein dürfte: Am Dienstag enden die Marktplatz-Konzerte vor dem Säulengebäude in Schwerin. Für den Abschluss haben sich die Organisatoren des Musikklubs um den Betreiber des Säulengebäudes, Martin Neuhaus, das „Mary Jane & The Baltic Sweet Jazz Orchestra“ eingeladen.

Neuhaus blickt zufrieden auf eine zweite Saison, die ihre Ziele erreicht hat. Eine belebte Altstadt und ein Fest, das Schweriner miteinander feiern. 22 Konzerte in 22 Wochen und ein Festival, die Bühne auf dem Markt war den ganzen Sommer belegt. „Ich bin überrascht, dass das alles so gut wurde“, so Neuhaus. Die Events seien mittlerweile zu einer festen Größe in Schwerin geworden und werden von großen Institutionen aus der Stadt unterstützt.

In eine Art Dornröschenschlaf soll der Marktplatz jetzt aber nicht fallen. Neuhaus plant weiter. Schon in der nächsten Woche könnte es zum Tag der Deutschen Einheit ein neues Event geben. Ist aber noch in Planung. Im November seien weitere Veranstaltungen geplant, auch der Lichterbummel im Oktober soll integriert werden.

Neuhaus hatte mit verschiedenen Ideen versucht, Menschen auch in den Abendstunden in die Innenstadt zu locken. Ein weiteres Beispiel ist der Feierabendmarkt, der donnerstags stattfindet, ebenfalls mit Musik und Händlern, die regionale Produkte anbieten.

Musikklub Schwerin plant auch 2024 Markt-Konzerte

Dass es jetzt ruhiger wird, sei fast unvermeidlich. Trotzdem hofft Neuhaus, dass der Markt und das Umfeld nicht gleich wieder einschlafen. Im kommenden Jahr soll die Konzert-Serie weiterentwickelt werden. Dafür wurde nun eine Stelle besetzt, die gefördert wird und die Entwicklung der Innenstadt im Fokus hat. Und davor will Neuhaus noch einmal kräftig den Abschluss feiern. Für den letzten Musikklub-Abend kündigt er Freibier ab 21 Uhr an.