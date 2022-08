FOTO: Marco Dittmer Große Einsatzbereitschaft am Tag Feuerwehr Warnitz hat die schnellsten Kameraden in Schwerin Von Marco Dittmer | 08.08.2022, 18:41 Uhr

Für ihre Schnelligkeit sind die Kameraden in der ganzen Stadt bekannt. Häufig sind sie noch vor der Berufsfeuerwehr da. Was sie antreibt und so schnell macht.