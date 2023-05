Aus den Fenstern der Tischlerei in der Werderstraße schlugen zwischenzeitlich die Flammen. Mittlerweile ist das Feuer gelöscht. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Werderstraße wieder frei Brand in Tischlerei in Schwerin , Sebastian Kabst und | 26.05.2023, 06:00 Uhr | Update vor 43 Min. Von Marco Dittmer Haley Hintz | 26.05.2023, 06:00 Uhr | Update vor 43 Min.

In einem Hinterhof in der Schweriner Werderstraße ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Werderstraße wurde für die Löscharbeiten voll gesperrt, ist aber wieder befahrbar.