Feuer im Industriepark Schwerin Dach und Wand von Produktionshalle brannten: 70.000 Euro Schaden Von Franca Niendorf | 19.07.2022, 09:44 Uhr

Bei einem Feuer an Dach und Seitenwand einer Produktionshalle im Industriepark Schwerin ist am Dienstagmorgen nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro entstanden. Ein Mitarbeiter kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.