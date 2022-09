Foto: Marco Dittmer Einsatz in Schwerin Feuerwehr kommt zweimal: Erst brennt das Fahrrad, dann das Essen Von Marco Dittmer | 22.09.2022, 21:57 Uhr

Als sein Fahrrad brannte, verließ ein Mieter in der Innenstadt seine Wohnung. Später fiel ihm ein, was er zuvor noch in seiner Wohnung tat.