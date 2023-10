Einen großen Schreck erlebten Kunden in der Marienplatzgalerie in Schwerin am Donnerstagnachmittag: Gegen 15.30 Uhr ertönte am 12. Oktober im Einkaufscenter plötzlich ein Feueralarm. Die Besucher mussten ihren Einkauf abbrechen, das komplette Gebäude wurde evakuiert. Doch schon nach kurzer Zeit gab es Entwarnung.

Laut Feuerwehr gab es keinen Brand im Einkaufszentrum. Was den Alarm ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar. Aufgrund des Einsatzes und der ausgerückten Rettungskräfte am Marienplatz kam es zu kurzzeitigen Einschränkungen des öffentlichen Nahverkehrs in Schwerin.