Die Rauchwolke ist kilometerweit sichtbar, Meter hoch schlagen die Flammen. Auf dem Betriebsgelände neben dem Hauptbahnhof brennt der Lokschuppen, in dem die Mecklenburgischen Eisenbahnbahnfreunde ihre Schätze aufbewahren. Gegen 11.30 Uhr geht der Alarm bei der Feuerwehr ein.

Per Drehleiter rücken die Kameraden dem Feuer aus der Luft zu Leibe. Feuerwehrleute mit Atemschutzausrüstung begeben sich in den Schuppen. Starker Brandgeruch liegt in der Luft, der Rauch beißt in den Augen, noch in einiger Entfernung ist die Hitze zu spüren. Immer wieder flammt das Feuer auf, frisst sich bereits in das Dach des Nachbargebäudes.

Berufsfeuerwehr-Chef Dr. Stephan Jakobi macht sich ein Bild der Lage. „Die gesamte Berufsfeuerwehr ist im Einsatz“, sagt er. Alle Freiwilligen Wehren der Stadt seien alarmiert. „Aus den Nachbarkreisen ist Verstärkung angefordert“, so Jakobi. 100 Feuerwehrleute würden aktuell dem Brand bekämpfen, ein Problem sei vor allem die Wasserzufuhr.

Das Feuer konzentriere sich vor allem auf den Dachbereich, erklärt Schwerins oberster Brandschützer. Der Dachstuhl sei aus Holz, brenne also sehr schnell. Mit einer Brandmauer versuche die Feuerwehr, die südlich angrenzenden Gebäude des Backstein-Komplexes zu schützen, auf den nördlichen Teil hätten die Flammen schon übergriffen. Jabobi bittet darum, in der Umgebung des Großbrandes die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Meter hoch schlugen die Flammen, der Rauch war kilometerweit zu sehen. Foto: Christian Koepke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Weil die Rauchentwicklung enorm ist und die Hitze den Betrieb der Oberleitungen gefährdet, kommt der Zugverkehr in Schwerin zum Erliegen. Der Hauptbahnhof wird aus Sicherheitsgründen evakuiert. Hunderte Fahrgäste stehen auf dem Grunthalplatz, wissen nicht weiter – wie Angela Neuber. „Ach, du liebe Zeit“, sagt die Schwerinerin. „Ich möchte mit dem Zug nach Rostock. Und was nun?“

Gegen 14 Uhr richtet die Bahn einen Buspendelverkehr nach Bad Kleinen und Holthusen ein, von wo aus es dann mit Zügen weitergeht. „Wir warten auf ein Signal von Polizei und Feuerwehr, wann wir den regulärem Zugverkehr wieder aufnehmen können“, sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn. Von der ODEG heißt es gegen 16 Uhr: Der Halt Schweriner Hauptbahnhof entfalle bis Betriebsschluss. Immerhin können Fußgänger den Tunnelbereich des Bahnhofs wieder passieren.

Unterdessen ist der Brand weithin nicht gelöscht. Nach wie vor schlagen die Flammen hoch. Die Feuerwehr setzt mittlerweile eine zweite Drehleiter ein. „Die Wasserversorgung stellen wir vom Bürgermeister-Bade-Platz sicher“, sagt Feuerwehr-Chef Jakobi. Die benötigten Schläuche nehmen den kürzesten Weg über die Gleise.

Mit Atemschutzausrüstung näherten sich die Feuerwehrleute der brennenden Halle. Foto: Christian Koepke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Gegen 18 Uhr ist das Dach des Lokschuppens teilweise eingestürzt. Das Feuer sei aber unter Kontrolle, erklärt Jakobi. „Es gibt nur noch einzelne Glutnester.“ 40 frische Feuerwehrleute würden den Brandort über Nacht bewachen, so der Leiter. Zwischen 19 und 20 Uhr soll auch der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.

Nach Angaben der Polizei wird bei dem Feuer niemand verletzt. „Beamte des Schweriner Kriminalkommissariats und der Ermittlungsdienst der Bundespolizei sind bereits vor Ort“, sagt Schwerins Polizeisprecherin Juliane Zgonine. Noch sei völlig unklar, warum der Brand ausgebrochen ist.

Dichter Rauch kam auch seitlich aus der Lokhalle. Foto: Christian Koepke Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vor den Trümmern ihrer jahrzehntelangen ehrenamtlichen Arbeit stehen die Mecklenburgischen Eisenbahnfreunde, die in der betroffenen Halle historische Bahntechnik ausgestellt hatten. „Der Schaden ist noch nicht absehbar. Aber wir befürchten das Schlimmste“, sagt Vereinssprecher Klaus-Dieter Voß. Laut Feuerwehr-Chef Jakobi konnten aber zumindest die großen Lokomotiven gerettet werden.