Mit Drehleiter und 19 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr am Dienstag in Schwerin aus, Polizei und Rettungsdienst ebenfalls. Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Kantstraße war ein Feuer entfacht. Eine Frau musste von der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet werden. Grund für den Brand war ein auf dem Herd vergessenes Essen.

Glücklicherweise konnte die Feuerwehr Schwerin Schlimmeres verhindern. Sie konnten die Flammen nämlich noch auf dem Herd mit einem Pulverlöscher ersticken, erklärt Einsatzleiter Stefan Krohn vor Ort. Das Feuer griff also nicht auf die Möbel in der Wohnung über und der Schaden konnte gering gehalten werden. Dennoch hat die ältere Bewohnerin der Wohnung durch den Qualm vielleicht eine Rauchgasvergiftung erlitten. „Sie wird behandelt und ins Krankenhaus gebracht“, sagt Krohn.