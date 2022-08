Die Spuren des Feuers sind deutlich sichtbar: Der Balkon der Brandwohnung im dritten Stock ist völlig verrußt. Auch die darüberliegende Wohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen. FOTO: Christian Koepke up-down up-down Mutter und Tochter gestorben Feuer-Drama in Schwerin: Ursache für Brand im Mueßer Holz gefunden Von Christian Koepke | 14.03.2022, 12:38 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein technischer Defekt in einer Steckdosenleiste hat nach einer ersten Analyse das Feuer in einer Wohnung im Mueßer Holz ausgelöst, bei dem in der Nacht zu Sonnabend eine junge Mutter und ihre Tochter starben.