Fingen im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais mit den Kurzkonzerten an und spielten Stücke von Georg Philipp Telemann: Die Gruppe um Tabea Debus (r.) an der Blockflöte, Lea Rahel Bader an der Viola da Gamba (m.) und Evgeny Sviridov an der Violine (v.l.).

Foto: Thorben Oberhag