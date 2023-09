Es sind nur ein paar Meter Fußweg und dennoch haben sie für Karsten Flatt und sein Schweriner Lokal so einiges verändert. Er ist mit seinen Delikatessen wenige Häuser weiter gezogen. Das „Zum Feinspitz“ lädt Schweriner und Gäste nun nicht mehr in der Puschkinstraße 31, sondern in der Puschkinstraße 28 zum Glas Wein oder zur Tasse Kaffee.

Durch den Umzug gibt es jetzt viel mehr Platz. Statt der bisherigen vier Tische bietet das Feinspitz jetzt das Doppelte. Karsten Flatt freut sich nicht nur über mehr Gäste, sondern auch über wesentlich mehr Licht. Die großen Fenster des Eckhauses an der Fischerstraße lassen das Sonnenlicht herein.

Flatt ist nach dem Umzug vollends zufrieden. Obwohl er zugibt, dass es nicht seine Idee war. „Die Initiative kam von meinen Stammgästen.“ Sie hätten mitbekommen, dass das Eckhaus in der Puschkinstraße in Schwerin neu vermietet werden sollte. So kam eines zum anderen.

Neue Öffnungszeiten im Schweriner Lokal Feinspitz

Mit dem Umzug in die hellen Räume veränderte er an seinem Geschäft direkt noch mehr. Einen Mittagstisch wird er künftig nicht mehr anbieten, weil es im neuen Lokal keine Küche gibt. Das käme dem Gastronomen aber entgegen. Da er keine Mitarbeiter hat, wollte er einen Fokus setzen – Weine. Viele verschiedene Weine hat Karsten Flatt in seinen Regalen stehen – alle aus Österreich. Einige neue Tropfen seien auch dabei. Feine Snacks wie Pasteten, Oliven und Käse gehören für ihn aber auf den Tisch, während die Gäste mittlerweile bis 22 Uhr bleiben können.

Ein Blick ins neue Feinspitz in Schwerin. Foto: Marlana Petersen

Die Öffnungszeiten hat Flatt den abendlichen Genießern angepasst. Statt von 11 bis 20 Uhr öffnet das Feinspitz nun Dienstag bis Freitag von 14 bis 22 Uhr und Samstag von 12 bis regulär um 20 Uhr, wobei er einräumt, dass der eine oder andere Abend auch schon mal länger geht.

Musik im Feinspitz Schwerin

Manchmal ist das sogar der Ort für eine Aftershowparty. Seit Jahren können nach den Veranstaltungen des Konzertvereins Musiker und Zuschauer danach auf ein Glas Wein im Feinspitz zusammenkommen. Diese Abende soll es weiterhin geben, sagt Flatt. Kleine musikalische Einlagen am Piano oder mit der Geige sollen auch zwischendurch für einen harmonischen Abend im Feinspitz sorgen, kündigt Karsten Flatt an.

Neue Einrichtung im neuen Feinspitz in Schwerin Foto: Marlena Petersen

Er bemerke schon jetzt, dass das die richtige Entscheidung war: „Hier ist viel mehr los, sodass wir auch wahrgenommen werden“, sagt er, während immer wieder Spaziergänger vorbeikommen und in die großen Schaufenster gucken.