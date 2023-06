Sie fahren E-Bike, Pedelec, Renn- oder Hollandrad? Ein Vintage-Modell oder ein no name? Eilig oder gemächlich? Mit Kindern im Anhänger oder Hund im Korb? Der 9. Juli ist Ihr Termin! Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern laden an diesem Tag zur musikalischen Radpartie durch die Stadt Schwerin und ihre Umgebung.

Das Ganze funktioniert so: Um 10:30 Uhr treffen sich große und kleine Radfahrer:innen am Berta- Klingberg-Platz und lassen sich registrieren. Dann gehen alle auf Tour, nach Lust und Laune, von Bühne zu Bühne, von hier nach da. Für jeden und jede ist etwas dabei: von Samba und Percussion über Jazz und Klassik bis hin zur Musik-Comedy. So bietet zwischen 11:00 und 15:30 Uhr jede Bühne ein anderes Thema, je andere Künstler:innen aus nah und fern. Auch der Preisträger in Residence des diesjährigen Festspielsommers, Akkordeonist Martynas Levickis, ist dabei. Gemeinsam mit musikalischen Freund:innen zeigt er auf einem der Podien, wie spannend und modern die »Quetschkommode« klingen kann. Jung und Alt kommen auf ihre Kosten und wer am Mecklenburgischen Staatstheater einen Stopp einlegt, kann obendrein mit dem Nachwuchs das Trio ART & PASSION auf der »Kinderbühne« erleben.

Um 16:00 Uhr beginnt dann das Finale. Gemeinsam feiern die Gäste mit dem legendären Bläserensemble »Mnozil Brass« auf der Schwimmenden Wiese den Abschluss des grandiosen Musikfests.

Damit alle den Tag wirklich genießen können, schreiben die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und ihre Partner auch das Thema Service groß. So erhalten die Besucher:innen gleich bei der Registrierung fliederfarbene Einlassbändchen, damit an den einzelnen Stationen nicht jedes Mal nach dem Ticket gekramt werden muss. An vielen Bühnen haben Caterer ihre Stände aufgebaut — für leckeres Essen und Trinken ist also gesorgt. Und auch ein Pannenservice steht bereit: Unter der Telefonnummer 0152 03997299 kann bei geplatzten Reifen oder gesprungenen Ketten Unterstützung herbeigerufen werden.

Das erste Fahrradkonzert feierte übrigens 2015 seine Premiere — damals aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Eine schöne, neue Tradition war geboren, die nun nach Corona bedingter Unterbrechung wiederaufgenommen wird.

Weitere Infos und Tickets unter www.festspiele-mv.de