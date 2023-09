Unfall an der B104 Auto erfasst Radfahrerin in Schwerin Von Vanessa Teichmann | 06.09.2023, 17:29 Uhr Eine Fahrradfahrerin wurde bei einem Unfall in Schwerin leicht verletzt. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

Eine Autofahrerin will auf ein Grundstück an der B104 in Schwerin abbiegen und übersieht dabei eine Radfahrerin. Es kommt zum Zusammenstoß.