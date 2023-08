In Schwerin führen die Stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen in der Zeit vom 21. August bis 18. September Oberflächenbehandlungen an Fahrbahnen im Stadtgebiet durch.

Straßenoberfläche soll behandelt werden

Während der Bauarbeiten kommt es laut einer Mitteilung der maxpress agentur für kommunikation zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Die Behandlungen der Straßenoberfläche sollen der Erhaltung der Straßensubstanz dienen. Sie seien ein effizientes Mittel zur Verlängerung der Lebensdauer von Straßen.

Lesen Sie auch Baby-Sensation Nashorn-Nachwuchs im Schweriner Zoo

Die Arbeiten sind von der Witterung abhängig und nur an Tagen ohne Regen möglich. Während der Ausführung wird in einem Arbeitsgang zuerst Bindemittel auf die Fahrbahnoberfläche gespritzt, anschließend Splitt gestreut und angewalzt. Das Bindemittel verschließt hierbei poröse Stellen und kleinere Risse in der Fahrbahndecke.

Je nach Verkehrsaufkommen wird überschüssiges ungebundenes Materials etwa eine Woche nach den Arbeiten wieder aufgenommen. In den bearbeiteten Bereichen gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometer.

Auf diesen Straßen sind Reparaturarbeiten vorgesehen

Ahornweg, Alt Meteler Straße, Anthony-Fokker-Straße, Auf dem Dwang, Bahnhofstraße, Baustraße, Bremsweg, Brüsewitzer Straße, Carl-von-Linde-Straße, Eckdrift, Ellerried, Fährweg, Gadebuscher Straße, Grevesmühlener Chaussee, Güstrower Straße, Habichtweg, Hagenower Chaussee, Hagenower Straße, Hamburger Allee, Johannes-Brahms-Straße, Karl-Marx-Allee, Max-Reichpietsch-Straße, Neumühler Straße, Nikolaus-Otto-Straße, Obotritenring, Otto-Weltzin-Straße, Perleberger Straße, Plater Straße, Sacktannen, Waldschulweg, Werkstraße, Werner-Seelenbinder-Straße.