Jeanette Hartwig vom Blumenladen Jeanettes Blumenparadies in Schwerin hat schon die Tulpen und Narzissen rausgeholt. Foto: Kira Neumann up-down up-down Gartentipps für Frühblüher Frühling bringt Leben in Schweriner Gärten – Experten geben Ratschläge Von Kira Neumann | 30.03.2023, 11:58 Uhr

Es ist Frühblüher Zeit. Gärtner stehen mit ihren Spaten in der Hand bereit, die ersten Pflanzen in den Boden zu bringen. Wie viel Kälte vertragen diese und was gibt es sonst zu beachten?